Continua la lotta contro il degrado in centro di “Orgogliosi Forlivesi”: “E’ il tempo di agire”

Gli “Orgogliosi Forlivesi” si son ritrovati anche sabato mattina per pulire qualche altro graffito del quartiere (in via Mameli, Canestri e appunto degli Orgogliosi). “Quanto costantemente testimoniato dalle telecamere della zona conferma gli atti “di ordinaria inciviltà” che subiamo da anni (e non si tratta di una nostra percezione)”, spiegano dal Comitato. “Non è più tempo di trovare responsabili, o peggio caprii espiatori, ma di agire per riconquistare spazi abbandonati, ormai, a loro stessi da troppo tempo”, viene rimarcato.





Orgogliosi Forlivesi" ha acceso nelle ultime settimane l'attenzione sul problema sicurezza in alcune aree del centro storico, che si è tradotto con un'intensificazione dei controlli delle forze dell'ordine e di due ordinanze firmate dal sindaco Gian Luca Zattini indirizzate rispettivamente al titolare del minimarket di via degli Orgogliosi 24 e a quello di Corso Mazzini 18, dopo l’accertamento da parte delle forze dell’ordine "di fatti illeciti e gravi situazioni di pregiudizio dell’incolumità pubblica". Non solo. Il comitato ha chiesto ed ottenuto un incontro con Alea Ambiente sulla necessità di preservare il decoro nel cuore della città. Il tavolo ha rappresentato anche l’occasione per confrontarsi su nuove possibili sperimentazioni, soprattutto in un’ottica di contrasto agli abbandoni di rifiuti.