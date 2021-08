Continua la lotta dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena contro l'incendio a Gravina di Puglia

Continua il lavoro delle squadre del Comando Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena che stanno operando in Puglia per l'emergenza incendi. Le nove unità partite domenica pomeriggio stanno operando a Gravina di Puglia, in provincia di Bari. Il personale del 115 sta cercando di contrastare l'incendio di bosco iniziato ormai da 5 giorni insieme ai colleghi del Comando di Bari ed ai volontari. "È dura. È forse la battaglia più difficile di questi anni. Ma non ci tiriamo indietro", sono le parole del sindaco di Gravina, Alesio Valente, di fronte al nuovo incendio che ha lambito il Bosco difesa grande.

Una scena che si ripete identica da ormai cinque giorni e che rischia di essere l''addio' a un'area verde estesa e amata da residenti e turisti. "Insieme a tanti altri mi preparo a passare un’altra notte in questo inferno per strappare al fuoco metro su metro - scrive il primo cittadino - Un grazie, di cuore, ai tanti eroi che per amore e senso del dovere da quattro giorni ormai sono in trincea". Il riferimento è anche a un volontario dell'Arif, che durante le operazioni di spegnimento ha perso la vita, come comunicato dal Comune di Gravina. Nel frattempo si continua a lavorare senza sosta anche con i mezzi aerei che scaricano acqua sulle fiamme, nella speranza di bloccare l'incendio, per poi poter iniziare a effettuare le ricerche dei responsabili.