Continua la raccolta firme contro il nuovo polo commerciale di via Bertini

Continua la raccolta firma del "Comitato per il No al Megastore di Via Bertini", mettendo tra l'altro a disposizione dei cittadini la possibilità di scaricare il modulo di raccolta direttamente dalla nostra pagina Facebook "No megastore di via Bertini - Forlì". Il documento è possibile trovarlo, dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 13, in alcune edicole della città (la "Ippocastano" di via Marsilio da Padova, all'altezza della rotonda Bertini-Orceoli; alla "Graziani" di via Pelacano; alla "Sampaoli" di via Gorizia e alla Villafranca di via XIII Novembre).

"Saremo poi noi del Comitato a preoccuparci di raccoglierli - affermano dal Comitato -. Avvieremo inoltre una campagna di distribuzione porta a porta, che con orgoglio ci teniamo a precisare verrà svolta dai nostri volontari, i quali distribuiranno moduli che chi vorrà potrà poi riportare nelle edicole. Insomma, siamo consapevoli della difficoltà di questi giorni e stiamo cercando di rispettare ogni regola, sforzandoci al massimo per diffondere nel miglior modo possibile il nostro appello ad un rinnovamento del modo di pensare al futuro e di capire come l'unico modo per poterlo avere, questo futuro, sia iniziare a ragionare su temi di ecosostenibilità, riduzione del consumo di suolo e riduzione delle emissioni inficianti la qualità dell'aria che respiriamo. Insieme ce la possiamo fare, basta volerlo".