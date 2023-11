Continua la solidarietà della "Tin Bota Romagna Half Marathon": donazione di mele all'Associazione Papa Giovanni Ventitreesimo

Continua la solidarietà della "Tin Bota Romagna Half Marathon" dopo l'evento del 22 ottobre scorso che aveva l’obiettivo di sostenere con le quote di partecipazione gli impianti sportivi colpiti dall’alluvione del maggio scorso e che ha richiamato circa 2mila persone. Gli organizzatori della mezza maratona (ForliTrail, Csi, Aics, Uisp, Endas e Libertas) si sono impegnati per la realizzazione dell’evento anche lungo il percorso insieme a numerosi i volontari di altre associazioni. In via Lughese 99 una delegazione della Papa Giovanni Ventitreesimo ha allestito un punto ristoro ed è proprio a loro che si è pensato di regalare quel rimaneva dei pacchi gara. Nei giorni scorsi infatti con l’idea di continuare a donare tutto ciò che rimaneva dalla maratona mele e brioche confezionate sono state consegnate a Daniele Fabbri che distribuirà il materiale donato a tutte le strutture che fanno parte dell’Associazione Papa Giovanni Ventitreesimo zona Romagna. ForliTrail ha inoltre deciso che chiunque volesse ancora contribuire ad un prezzo simbolico di 5 euro può ancora acquistare le maglie coloratissime rimaste: per info è possibile scrivere una mail a forlitrail@gmail.com o ai profili social Facebook e Instagram di ForliTrail.