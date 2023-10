Non si ferma la solidarietà della Libertas Atletica: sconti del 50% per i bambini delle famiglie alluvionate

A distanza di cinque mesi dall'alluvione di maggio, la Libertas Atletica Forlì non dimentica i bambini delle famiglie forlivesi colpite gravemente dai fenomeni alluvionali di maggio. Dopo la scelta di offrire la partecipazione gratuita per i bimbi alluvionati al centro estivo "Estate in Pista", la Libertas Atletica ha deciso di continuare nell’azione solidale con la previsione di uno sconto del 50% sulle quote di iscrizione 2023/2024 ai corsi di scuola di atletica.

L'agevolazione, totalmente a carico del bilancio della associazione sportiva, è riservata ai bambini e ragazzi di famiglie residenti nel Comune di Forlì, la cui abitazione è stata interessata dai fenomeni alluvionali secondo la cartografia approvata dal Comune con delibera di Giunta n. 235/2023 e successivi aggiornamenti; che hanno presentato al Comune di Forlì domanda per i contributi di autonoma sistemazione o per altre forme di sostegno; la cui abitazione è al piano terra (immobile i cui vani risultano abitualmente abitati) e che non siano potuti rientrare nella propria abitazione (escluse le pertinenze) prima di 3 mesi (dal 16 maggio 2023).

Per informazioni chiamare Valentina: 349 1649586.