Continuano i lavori in Corso della Repubblica: cambia l'accesso alla Biblioteca comunale

Proseguono i lavori di riqualificazione in Corso della Repubblica. Nelle giornate di giovedì 9, venerdì 10 e sabato 11 maggio, l’accesso alla Biblioteca Saffi da Corso della Repubblica 78, sarà momentaneamente interdetto per l'intervento di riqualificazione alla pavimentazione stradale. Gli utenti potranno accedere regolarmente alla Biblioteca dal civico 80 di Corso della Repubblica (ingresso “Sala Atelier”). Per gli stessi motivi, il book box sarà spostato dal civico 78 al civico 80 di Corso della Repubblica. Per facilitare l’utenza verrà installata segnaletica provvisoria.