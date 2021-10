Contrasto al terrorismo: il colonnello Ugo Poggi della Finanza ospite del Lions Club Forlì Val Bidente

Venerdì alle 20,15 all'Hotel Globus City il Lions Club Forlì-Valle del Bidente ospiterà il colonnello della Guardia di Finanza Ugo Poggi, del Comando Provinciale di Forlì-Cesena. Il colonnello Poggi interverrà sul tema "Il contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale": un delicato argomento, dall'importanza sempre crescente, in un'ottica nazionale e internazionale

Poggi (1969) è attualmente colonnello in servizio nella Guardia di Finanza. Dopo aver frequentato l’Accademia della Guardia di Finanza, ha prestato servizio praticamente in tutta Italia, dal Friuli alla Sicilia. Nello specifico, da Ufficiale Superiore, ha comandato Reparti operativi in Sicilia a Catania, in Lombardia a Milano, in Piemonte a Torino per tornare nuovamente a Milano e quindi nel Lazio a Roma presso il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria ove ha comandato anche il Gruppo Investigativo Finanziamento al Terrorismo.

Laureato in Giurisprudenza all’Università di Pisa e quindi in Scienza della sicurezza economico finanziaria all’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, ha conseguito un master in Studi internazionali strategico militari, è abilitato alla professione forense ed è iscritto dall’anno 2000 all’ordine dei giornalisti (sezione pubblicisti).