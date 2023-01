Contributi dal Comune per le iniziative culturali: l'assessore Melandri illustra i dettagli in un incontro online

Un incontro online, aperto a tutte le associazioni, cooperative culturali, organismi associativi, istituzioni e fondazioni culturali, ed altri soggetti pubblici e privati, per illustrare il bando finalizzato alla concessione di contributi ed altri vantaggi economici nell’ambito delle attività culturali dal primo marzo 2023 al 28 febbraio 2024. A tenerlo sarà l'assessore con delega alla Cultura Valerio Melandri: l'appuntamento sulla piattaforma Zoom (https://unibo.zoom.us/my/valeriomelandri) è in programma mercoledì 18 gennaio alle 18. Altre informazioni sono disponibili sul sito del Comune di Forlì (https://www.comune.forli.fc.it/servizi/bandi/bandi_fase02.aspx?ID=17680). Le domande dovranno essere presentate entro venerdì 20 gennaio. Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al Comune di Forlì - Servizio Cultura, Turismo e Legalità presso Palazzo Romagnoli, via Albicini 12 (telefono 0543 712629 - 712632).