Contributi dalla Regione per i progetti culturali: agevolazioni per le realtà nei comuni alluvionati

Progetti e iniziative di promozione culturale da realizzare su tutto il territorio regionale. La Regione conferma il proprio sostegno e per il 2023 stanzia circa 2,8 milioni di euro, con un lieve incremento rispetto al 2022. La Giunta regionale ha approvato le graduatorie e i contributi del bando che, in attuazione della Legge Regionale 37, sostiene le iniziative di soggetti pubblici e privati. A questo stanziamento si somma quello di ulteriori 360 mila euro a sostegno dei programmi di attività promossi da organizzazioni e associazioni culturali di dimensione regionale in convenzione.

Tra gli obiettivi prioritari del bando da 2,8 milioni, c’è quello di favorire il recupero e la valorizzazione della cultura popolare, della storia e delle tradizioni locali e di altre culture, così come sostenere progetti finalizzati a promuovere l’arte contemporanea, la creatività giovanile e i nuovi talenti, oltre che la diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, e la realizzazione di progetti nati dall’aggregazione fra vari soggetti. “La Regione conferma per il 2023 le risorse assegnate a questo ambito nell’anno passato - commenta l’assessore regionale alla Cultura, Mauro Felicori -. E teniamo conto dello stato di emergenza del mese di maggio in vaste aree del territorio emiliano-romagnolo, concedendo agevolazioni per la rendicontazione dei progetti ai soggetti pubblici e privati che hanno sede legale nei territori dei comuni colpiti dall’alluvione”.

I contributi in provincia

Al Comune di Roncofreddo saranno destinati 9.500 euro per la 23esima edizione di Borgo Sonoro, mentre a Savignano sul Rubicone 30mila euro per "Si Fest - Il festival di fotografia", giunto alla 32esima edizione. Ottomila euro al Comune di Gatteo per "Borghi Allegri", mentre per il Comune di Santa Sofia sono destinati 22.400 euro per "Un'occasione da non perdere: divertimento, ospitalità e cultura nella Romagna-Toscana dell'Appennino Forlivese. Momenti d'incontro e di confronto nei fine settimana dei comuni dell'Alta Val Bidente e Rabbi". Per "Percorsi sonori" il Comune di Sogliano al Rubicone riceverà 26.200 euro, mentre il Comune di Modigliana ha ottenuto 5.400 euro per "Versanti Culturali - incontri d'arte tra Montone e Tramazzo". Il Comune di Cesenatico otterrà 5.500 euro per il progetto "Dalla galleria alla spiaggia: nuovi spazi e linguaggi per l'arte contemporanea in Riviera".

Per quanto riguarda le associazioni o organizzazioni culturali, 11.900 euro sono destinati all'associazione Spazi Indecisi per il progetto "In Loco", 5.500 euro a Theatro Aps per "Altrove, teatro dal vero", 13.900 euro all'associazione MicaPoco per il Cesena Jazz Festival , mentre all'associazione culturale Vertov Project la somma è di 10.600 per "Ibrida - Festival delle arti intermediali". All'associazione culturale Praxis sono destinati 5.800 euro per "Mente macchina natura", mentre è di 12.700 euro il contributo per "Strade Blu - Folk e dintorni" di Big Ben Aps. E' invece di 13.500 euro il contributo per la quinta edizione di "Jazz a Forlì - Musica per libere menti" dell'associazione culturale "Dai de jazz", mentre è di 6.200 euro il contributo per il progetto "Umana natura" di Alchemico Tre. Assegnato un contributo di 5.300 euro alla Fondazione "Casa Artusi" per il progetto "Cibo no-strano: parole e opere", mentre sono destinati 4.400 per l'iniziativa "Cultura no limits - accessibilità e formazione" del Diego Fabbri.

Il bando

Rivolto ad associazioni e istituzioni culturali, Comuni con popolazione inferiore ai 50mila abitanti e Unioni comunali, il bando ha complessivamente registrato 268 domande, tra associazioni e istituzioni culturali, di cui 160 sono risultate ammissibili al contributo regionale. I progetti presentati da Comuni e Unioni comunali sono stati 59 di cui 40 ammessi al contributo regionale. Le risorse finanziarie impegnate in questo ambito sono complessivamente pari a 722.000 euro a favore di Comuni e Unioni e 2.072.700 euro a favore di associazioni e istituzioni.