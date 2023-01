Contributi per attività culturali, bando in scadenza il 20 gennaio: "Un sostegno per arricchisce Forlì"

Scade il 20 gennaio il bando per fare richiesta di contributi per attività culturali sul territorio forlivese. "La collaborazione tra il settore pubblico e le realtà private del territorio è fondamentale, soprattutto nel mondo della cultura - afferma l'assessore alla Cultura, Valerio Melandri -. Ho già espresso questo concetto ma ci tengo sempre a sottolinearlo. L'Amministrazione ha il compito di valorizzare i soggetti che contribuiscono a far crescere una città, con proposte interessanti, stimolanti e di valore. I contributi per le attività culturali ci servono a questo, a sostenere concretamente quelle realtà locali che arricchiscono davvero Forlì con un'offerta culturale a disposizione di tutta la cittadinanza. Le collaborazioni messe in piedi gli anni scorsi hanno dato dei bei frutti: sono sicuro che anche i progetti futuri saranno bellissimi".

Soggetti e contenuti ammessi al bando

Le richieste di contributo annuale fanno riferimento ad attività che da svolgersi dal primo marzo 2023 al 28 febbraio 2024. I soggetti che vogliono fare domanda per accedere ai contributi possono avere diversa natura legale: associazioni, cooperative culturali, organismi associativi, istituzioni e fondazioni culturali ma anche altri soggetti pubblici e privati. I requisiti formali sono due: "che la realtà abbia sede nel territorio comunale e/o svolgere in esso una parte rilevante della propria attività; e che il soggetto possieda un’esperienza significativa di almeno un anno in attività di promozione e divulgazione culturale", chiarisce Melandri.

Le associazioni devono essere iscrittae nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – Runts oppure al Registro delle Libere Forme Associative del Comune di Forlì. "Si può fare domanda per richiedere contributi per programmi annuali per progetti da realizzare in prevalenza nel territorio comunale oppure per uno o più progetti da realizzare nel territorio del Comune di Forlì alternativamente in termini di fruizione dell’evento o di produzione dello stesso", prosegue l'assessore.

I criteri di valutazione dei progetti

I progetti saranno esaminati da una Commissione nominata appositamente e verranno valutati secondo questi criteri: descrizione del progetto/iniziativa comprensiva di eventuali collaborazioni con altre realtà equivalenti del territorio o extra territorio e di link a materiali utili come video, immagini, siti web; piano per pubblicizzare il progetto/iniziativa; previsione indicativa delle presenze alle singole iniziative del progetto; capacità attesa di raccolta fondi con azioni di fundraising; congruità del preventivo di spesa con la proposta progettuale e sua concreta realizzazione; e numero specifico di eventi realizzati nel Comune di Forlì rispetto al totale degli eventi proposti Tutte le informazioni sul sito del Comune di Forlì, all'interno del box “Domande di contributo per attività culturali dal 1° marzo 2023 al 28 febbraio 2024”. lunedì alle 17.30 ci sarà un collegamento sulla piattaforma Zoom, che aiuterà ai rispondere ai dubbio relativi al bando e ai suoi contenuti (https://unibo.zoom.us/j/4561235221?_x_zm_rtaid=zRdO_pa_SaK37yKoF2i7mQ.1672920447685.61d617ee68bfa057e23a1ac6994c6dfc&_x_zm_rhtaid=868#success).