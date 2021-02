Contributi per l'affitto anche nella vallata del Bidente: "Un supporto concreto alle famiglie in difficoltà"

Contributi per l'affitto per le famiglie in difficoltà. L'Asp San Vincenzo de’ Paoli ha approvato un avviso pubblico con indicati i criteri e le modalità per la concessione di contributi economici “una tantum” relativi all'anno 2021, anche tenuto conto dell’emergenza epidemiologica correlata al virus Covid-19. L'avviso è valido per i Comuni di Santa Sofia, Galeata, Civitella di Romagna e Premilcuore e sono ammessi al contributo i nuclei famigliari aventi valore Isee compreso tra 0 e 17.154 euro e i nuclei famigliari aventi valore Isee compreso tra 0 e 35mila euro che hanno subito perdita o diminuzione rilevante del reddito familiare causata dell’emergenza Covid-19.

Ai sensi di quanto previsto nel decreto ministeriale del 12 agosto 2020, la riduzione del reddito familiare, valutato nel trimestre marzo, aprile, maggio del 2020, deve essere superiore al 20% rispetto ai redditi percepiti dal nucleo familiare nei mesi di marzo, aprile, maggio dell’anno 2019. I richiedenti devono avere residenza anagrafica nei comuni di Santa Sofia, Galeata, Civitella di Romagna e Premilcuore oppure avere un domicilio documentabile nel territorio degli stessi comuni.

"Quello per l'affitto è un contributo fondamentale che viene erogato ogni anno, ma oggi mettiamo in pratica un ulteriore sostegno alle famiglie in difficoltà - evidenzia l'assessore alle Politiche Sociali Ilaria Marianini -. Crediamo che i due scaglioni Isee identificati ci permettano di garantire un aiuto non solo alle fasce economicamente più fragili: ad esempio, nei nuclei con Isee entro i 17.154 euro possono rientrare anche le famiglie che si trovano nella cosiddetta “fascia grigia”, come le giovani coppie e, in generale, chi si trova nella prima fascia di povertà. Per quanto riguarda, invece, il secondo scaglione comprende proprio chi è stato toccato dall'emergenza Covid-19, quindi è meritevole di sostegno in questo complicato frangente. L'emergenza per il Covi-19 è lunga e difficile da affrontare, sia per quanto riguarda gli aspetti economici, sia per quelli sociali e noi stiamo cercando di fare il possibile per fornire concretamente un supporto ai cittadini".

Le domande per la richiesta dei contributi per l’affitto 2021 si possono presentare fino alle 24 del 19 marzo, esclusivamente tramite l’accesso diretto alla specifica e dedicata piattaforma online, raggiungibile dal sito https://www.asp-sanvincenzodepaoli.it/. Per la presentazione della domanda online è altresì possibile rivolgersi ai Caf convenzionati con l’Asp San Vincenzo de’ Paoli.