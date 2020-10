Contributi per l’affitto: raggiunti 542 nuclei familiari in difficoltà

"Sono 238 le famiglie in situazioni di difficoltà economica a cui è stato erogato un contributo per l'affitto per un totale di circa 214mila euro. A queste se ne aggiungono altre 304, intercettate con la prima tranche, a cui sono stati erogati altrettanti contributi per un importo superiore a 290mila euro, riuscendo così a raggiungere in totale oltre 500 nuclei". A mettere in fila i numeri dei contributi per l'affitto e quelli relativi al fondo per la morosità incolpevole è l'assessore al welfare Rosaria Tassinari.

"Rispetto al contributo per l'affitto, su 881 domande presentate, 815 sono state ritenute ammissibili e 66 hanno rilevato condizioni non compatibili con i principi della delibera - continua Tassinari -. Questo strumento di integrazione al reddito ha come scopo quello di intercettare e sopperire a situazioni di profonda difficoltà economica, caratterizzate dall'impossibilità di sostenere, con criteri di continuità, il pagamento di un canone di locazione. Sullo stesso fronte si è agito attraverso l’utilizzo del fondo per la morosità incolpevole, per un importo complessivo nella corrente annualità di circa 47mila euro e più di 52mila nel 2019".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Entrambe le misure - conclude l'assessore Tassinari - certificano l'impegno di questa amministrazione rispetto al tema dell’emergenza casa e ne mettono in luce la volontà di aiutare, con strumenti concreti e meccanismi snelli, quelle famiglie che per varie ragioni stanno attraversando un momento di difficoltà economica".