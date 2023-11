Contro la violenza sulle donne si tingono di arancione i palazzi della città

Luce arancione sul Palazzo Comunale della città. Sabato, per la “Giornata mondiale per l’eliminazione della violenza sulle donne”, si è tinta di arancio la residenza Comunale in piazza Saffi, su iniziativa del Soroptimist Club Forlì (che sostiene la campagna internazionale promossa dall’Onu “Orange the world”) con il patrocinio del Comune di Forlì. Erano presenti all’accensione delle luci alcune socie del Club, fra cui la past Presidente nazionale Wilma Malucelli, e in rappresentanza del Comune di Forlì Maria Teresa Rinieri.