Controlli sulle strade di agosto: circa 200 veicoli trovati senza revisione o con conducenti senza patente

Anche ad agosto sono proseguiti serrati i controlli della Polizia di Stato di Forlì-Cesena sulle principali arterie stradali ed autostradali della provincia, per monitorare l’esodo vacanziero e assicurare spostamenti in sicurezza. Particolare attenzione è stata prestata all’efficienza dei veicoli e alla regolare copertura assicurativa: chi circola con un veicolo a motore, infatti, ha l’obbligo di stipulare un’assicurazione per la responsabilità civile. Anche la revisione periodica non è un optional: avere un’automobile, una moto o un camion efficiente è un fattore decisivo per la sicurezza propria e di tutti gli altri utenti della strada.

Da inizio mese, le pattuglie della Polizia Stradale di Forlì-Cesena hanno individuato quasi 200 conducenti che non erano assicurati o avevano la revisione scaduta da parecchio tempo (anche da più di un anno): oltre alle sanzioni previste dal Codice della Strada, per i primi è scattato anche il sequestro del veicolo fino all’attivazione della polizza, mentre i secondi si sono visti costretti ad un passaggio ai box della revisione prima di poter tornare a circolare liberamente.