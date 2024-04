Controlli anti-degrado, soccorso un giovane in mutande e in stato confusionale nel cantiere della Tangenziale

Controlli anti-degrado della Polizia di Stato in diverse zone della città. In particolare nella giornata di venerdì la Polizia di Stato di Forlì, con il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Forlì-Cesena e la collaborazione della Polizia Locale, ha effettuato fin dal primo mattino controlli in un’area industriale dismessa, dove sono state rintracciate e identificate sei persone che avevano occupato gli edifici in attesa di esser ristrutturati; per tutti scatterà la segnalazione all’Autorità Giudiziaria in ordine al reato di cui all’art.633 del codice penale (Invasione di terreni o edifici) nella forma aggravata essendo l’area di proprietà pubblica.

Sempre nel corso dei controlli è stato recuperato e restituito un telefono cellulare che era stato oggetto di borseggio nella giornata precedente. Infine, la vicenda più curiosa, dai poliziotti è stato soccorso, attraverso l’intervento del personale sanitario, un giovane ventiseienne, trovato in apparente stato confusionale, che è stato segnalato aggirarsi in mutande, nel cantiere della nuova tangenziale di via del Partigiano.

I controlli antidegrado sono proseguiti nel pomeriggio, con l’ausilio di personale del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato di Bologna e dei Carabinieri; il servizio ha interessato il centro cittadino, la zona della stazione ferroviaria ed il punto bus. Nel complesso le pattuglie messe in campo hanno identificato 133 persone e controllato 5 esercizi commerciali.