Nuovi controlli contro degrado e furti della Polizia: 20enne finisce nei guai per una mazza da baseball in auto

Centinaia di persone identificate, precisamente 106, e 84 veicoli controllati. Questi alcuni numeri dei controlli svolti dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura, della Polizia Stradale della Sezione di Forlì e del Reparto Prevenzione Crimine di Bologna. Sono complessivamente 13 le pattuglie che sono state schierate martedì nell'ambito dell'attività disposta dal questore Lucio Aprile: il personale in divisa ha monitorato i luoghi maggiormente sensibili per segnalazioni di degrado urbano, con posti di controllo lungo le principali arterie cittadine finalizzati alla prevenzione e contrasto ai reati di tipo predatorio da parte di criminali migranti. I controlli eseguiti hanno portato alla denuncia di due persone. Un ventenne residente a Forlì è stato denunciato per il possesso di strumenti atti ad offendere in quanto a bordo della sua auto gli agenti hanno trovato e sequestrato una mazza da baseball.