Il carabiniere a quattro zampe Athos tra gli studenti per contrastare lo spaccio e l'uso di droghe

Controlli antidroga in un istituto scolastico della città. Venerdì mattina i Carabinieri della Compagnia di Forlì sono stati impegnati in attività specifiche finalizzate a contrastare lo spaccio della sostanza stupefacenti, in accordo con la dirigenza scolastica e la prefettura. L’agente speciale a quattro zampe “Athos”, del Nucleo Cinofili Carabinieri di Bologna, ha fiutato gli zaini degli studenti presenti nelle classi e su alcune piccole aree adiacenti, dove i ragazzi si ritrovano qualche minuto prima delle lezioni o durante gli intervalli.

L’attività dei carabinieri ha permesso di escludere il possesso di sostanza stupefacente da parte degli studenti, ma è evidente che la proficua attività preventiva ha riscontrato, da un lato, il plauso dei dirigenti scolastici e dei genitori, che ringraziano per l’attenzione rivolta ai loro ragazzi, e dall’altro curiosità degli studenti, che divertiti, hanno apprezzato l’agente “Athos” in azione, le cui doti investigative sono certamente indubbie. La particolare attività, è stata anche un’occasione per gli uomini dell’Arma, per sensibilizzare ulteriormente i ragazzi circa le conseguenze che possono derivare dall’uso di droghe.

