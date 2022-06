Lotta alla droga, si rafforzano i controlli nei parchi: i cani del Nucleo cinofilo Daila e Dark fanno squadra con la Polizia Locale

"Aggiungiamo un pezzo alla sicurezza che vogliamo trasmettere ai nostri cittadini". Il vicesindaco con delega alla Sicurezza, Daniele Mezzacapo, annuncia una convenzione della durata di un anno tra il Comune di Forlì e l’Associazione Nucleo Cinofilo Emilia Romagna per l’attività di controllo e prevenzione nelle aree verdi e nei parchi e giardini pubblici. Si tratta, argomenta Mezzacapo, di "una bella novità, che va ad implementare le funzioni della Polizia Locale e di tutte le forze dell’ordine che ne faranno richiesta con l'associazione cinofila".

La convenzione è partita il 15 giugno, "con l'auspicio di rinnovarla di anno in anno", e prevede 150 attività: i volontari dell'associazione, con l'ausilio di un'unità cinofila addestrata, affiancheranno gli agenti della Polizia Locale, andando a ricoprire il ruolo di ausiliare di polizia giudiziaria. "L'obiettivo è far in sì che non ci sia solo una percezione, ma una sicurezza maggiore nelle aree verdi con con servizi specifici", entra nel dettaglio il vicesindaco, specificando che nei prossimi messi le attività saranno svolte anche in prossimità delle scuole "al fine di prevenire e combattere determinate forme di consumo di alcolici e stupefacenti".

L'intento futuro dell'amministrazione comunale, guarda avanti Mezzacapo, "è di prosegure con questa convenzione e fornirci noi stessi di un nucleo apposito". "Prevenzione" è la parola che rimarca il vicecomandante della Polizia Locale, Andrea Gualtieri. "Questo servizio rappresenta un'ulteriore offerta dell'amministrazione locale. La presenza della Polizia Locale e di altre forze di polizia diventa deterrenza, un presidio del territorio finalizzato a migliorare situazioni di criticità già note. A differenza delle Guardie Ecologiche, che effettuano servizi anche in maniera autonoma, il personale dell'associazione Nucleo Cinofilo con due conduttori e l'unità cinofila sarà in ausilio ad una nostra pattuglia".

"Non ci sostituiamo alle forze dell'ordine, ma le affianchiamo come ausilio insieme ai nostri cani per segnare possibili presenze di sostanze - ribadisce il concetto Roberto Brocchi, presidenti dell'associazione Nucleo Cinofilo Emilia Romagna -. I cani sono tranquillissimi, che si fanno accarezzare dalle persone che incontrano". L'associazione conta 20 soci, con Brocchi e Gianfranco Palli certificati a livello europeo come conduttori di cani antidroga, e due assistenti. "Stiamo procedendo anche in corsi per rilevamento di esplosivi, perchè le richieste di prevenzione, anche in occasione di eventi, stanno aumentando. I cani al momento certificati sono due, Daila e Dark. Abbiamo in essere convenzioni anche con altre amministrazioni".

Si tratta, ha tenuto ad evidenziare il vicesindaco, "di un'attività di volontariato pura, che prevede un piccolo rimborso. La convenzione prevede 150 attività nel corso dell'anno, un bell'impegno da parte di tutti. Non abbiamo attivato questo servizio perchè ci sono delle criticità, ma il nostro obiettivo è fare prevenzione. I nostri parchi sono un fiore all'occhiello grazie al comportamento in primis dei forlivesi, ma dobbiamo far sì che il rispetto delle regole sia sempre presente. L'intenzione è quindi quello di arricchire il panorama dei servizi che offriamo nei parchi, come quello che abbiamo attivato con le Guardie Ecologiche, che possono multare chi non rispetta le norme previste. Vogliamo mantenere integra la nostra tutela del patrimonio pubblico".