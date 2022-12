Autovelox, la mappa dei controlli della Polizia Locale: pattuglie anche in via Cervese

La Polizia Locale di Forlì ha comunicato il calendario dei controlli che si svolgeranno nella settimana dal 12 al 17 dicembre lungo le arterie comunali con i dispositivi autovelox e trucam. Lunedì le pattiglie saranno in via Zampeschi, mentre l'indomani in via Cervese e Via dell'Appennino. Mercoledì 14 i controlli si svolgeranno in via Firenze, mentre giovedì 15 in via Tredici Novembre e venerdì 16 in via Decio Raggi.