Autovelox, nuovi controlli della Polizia Locale: nell'elenco c'è anche la Cervese

Proseguono i controlli della Polizia Locale di Forlì contro i "piedoni" dell'acceleratore e quindi garantire una maggiore sicurezza sulle strade del territorio comunale. Nella settimana dal 30 maggio al 4 giugno le pattuglie saranno impegnate in diverse attività con l'ausilio di dispositivi elettronici. Si comincerà lunedì in viale Roma, via Trentola e via Tredici Novembre, mentre il primo giugno in via Del Partigiano. Venerdì 3 giugno le attività si concentreranno in via Monda e via Tomba, mentre il giorno successivo sulla Cervese e via Del Bosco.