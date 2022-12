Controlli della polizia locale con l'autovelox, 30 multe in una settimana: le prossime strade sorvegliate

La Polizia Locale di Forlì comunica le strade che saranno controllate mediante autovelox nella settimana dal 5 al 10 dicembre. Le pattuglie saranno presenti sulle seguenti arterie stradali per i controlli delle velocità: lunedì 5 in via del Bosco - Via Brasini; mercoledì 7 in Via XIII Novembre e venerdì 9 in via del Partigiano. Nella settimana scorsa sono state elevate 30 violazioni per il superamento dei limiti di velocità.