I controlli della Polizia Locale con l'autovelox nella prossima settimana

La Polizia Locale di Forlì, nella settimana dal 27 marzo al 1 aprile sarà presente su 5 arterie stradali per i controlli delle velocità. Secondo il programma preventivo lunedì 27 saranno controllate con l'autovelox via Lughese, via XIII Novembre e via del Partigiano. Mercoledì i controlli saranno concentrati in via Cervese, giovedì in via del Partigiano e venerdì lungo viale Roma.