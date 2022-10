Piede pesante sull'acceleratore: sorpreso ad una velocità folle in via Del Partigiano

Aveva il piede decisamente pesante sull'accelerato l'automobilista sanzionato nei giorni scorsi dalla Polizia Locale di Forlì. Tra le diverse violazioni accertate la scorsa settimana emerge quella in via Del Partigiano, con il conducente sorprese a sfrecciare ad una velocità di 132 chilometri orari. Nel frattempo proseguono i controlli con i dispositivi trucam ed autovelox. Il 3 novembre gli agenti saranno in via Del Bosco, mentre il 5 in via Lughese e Tredici Novembre.