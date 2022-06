Sporcizia in cucina e non solo: i Carabinieri del Nas chiudono un ristorante etnico

Chiuso dai Carabinieri del Nas di Bologna un ristorante etnico in città. Il provvedimento è stato eseguito dopo che gli uomini dell'Arma, affiancati dal personale dell'Ausl Romagna, hanno accertato "gravissime lacune relative a condizioni igienico-sanitarie sia nella cucina che negli ambienti utilizzati per la conservazione e lavorazione degli alimenti, dove veniva rilevata la presenza costante addirittura del cane del proprietario". I militari felsinei nell'ultimo periodo hanno effettuato controlli mirati a garantire la sicurezza alimentare e la tutela della salute dei consumatori, ispezionando numerose attività di vendita e somministrazione di alimenti.

In particolare, nel corso dei controlli eseguiti prevalentemente presso esercizi di ristorazione dislocati nei territori delle provincie di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, sono state segnalate alle competenti Ausl e sanzionate amministrativamente decine di aziende per aver rilevato "gravi carenze igienico-sanitarie e importanti mancanze nella gestione e riutilizzo di materie prime e prodotti finiti, risultati in alcuni casi scaduti". Tra le altre violazioni riscontrate dai militari, è stato accertato come alcuni ristoranti insistevano su locali abusivi, in assenza di alcuna autorizzazione sanitaria, con depositi privi dei requisiti minimi in materia di sicurezza alimentare.

Nello specifico, personale del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità felsineo ha contestato irregolarità che hanno comportato, tra l’altro la sospensione dell’attività di 12 ristoranti; l’accertamento, in un caso, di detenzione di alimenti in “cattivo stato di conservazione”; il sequestro amministrativo di circa 8mila chili di alimenti (per un valore di oltre 100mila euro); sanzioni amministrative per un importo di circa 75mila euro; e la segnalazione, alle rispettive Ausl di competenza, di 35 responsabili d’azienda.