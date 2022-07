Controlli con i cani antidroga: il fiuto di Daila e Dark scova un etto di hashish

Controlli in centro con i cani anti-droga nella serata di venerdì. Il servizio diretto dalla Polizia di Stato e realizzato con la collaborazione della Polizia Locale, ha visto in campo due unità cinofile e ha permesso di identificare 92 persone, controllare 44 veicoli e 4 esercizi pubblici.

Durante l’attività, grazie al prezioso fiuto di Daila e Dark, pastori belga malinois del nucleo cinofilo civile di Faenza, specializzati nella ricerca di sostanze stupefacenti, sono stati ritrovati e sequestrati quasi un etto di hashish, una modica quantità di cocaina, e strumenti utili al confezionamento delle sostanze. Il sequestro è stato operato a carico di ignoti, ma l’attività di indagine proseguirà per accertare la provenienza dello stupefacente e attribuire così le responsabilità relative alla sua detenzione.

Inoltre, a seguito di una segnalazione per tentato furto in supermercato, un cittadino originario del Burkina Faso è stato indagato per violazione delle norme sull’immigrazione e sanzionato perché ubriaco.