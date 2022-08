Controlli con l'autovelox, la Polizia Locale sulla tangenziale di Forlì e sulla Cervese

Proseguiranno anche nella settimana dall'8 al 13 agosto i controlli della Polizia Locale di Forlì contro chi preme troppo il piede sul pedale dell'acceleratore. Gli agenti saranno presenti sulle seguenti arterie stradali per i controlli delle velocità: lunedì in via XIII Novembre, martedì in via Firenze, mercoledì in via Lughese e via XIII Novembre, giovedì sulla tangenziale di Forlì e sabato con due postazioni sulla Cervese. Nella scorsa settimana sono state accertate 48 infrazioni per il superamento dei limiti di velocità.