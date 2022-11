Controlli con l'autovelox: tra le strade interessate anche via Firenze e via Monda

Proseguono i controlli sulle strade del forlivese anche nella settimana dal 21 al 26 novembre da parte della Polizia Locale di Forlì, che sarà presente sulle seguenti arterie stradali per i controlli delle velocità. Il 22 novembre i controlli con il velox saranno in via Zampeschi e via Trentola, il 24 in viale dell'Appennino, via Firenze e via del Canale, il giorno successivo (25 novembre) in via Monda e via Decio Raggi e infine sabato 26 novembre su via Ravegnana. Nella settimana appena trascorsa sono state elevate 35 violazioni per il superamento dei limiti di velocità.