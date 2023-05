Lotta contro i furti, la Polizia ferma un furgone sospetto: trovata refurtiva, tre giovani nei guai

La Polizia di Stato ha denunciato tre giovani residenti a Forlì con le accuse di "ricettazione" e "porto di strumenti da scasso". L’accertamento è avvenuto nell’ambito delle attività di controllo del territorio effettuato dal personale delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato di Forlì. Mercoledì mattina, gli agenti, notando un veicolo con a bordo volti noti per reati contro il patrimonio e gli stupefacenti, hanno deciso di identificare i soggetti. Nel corso della perquisizione dell’abitacolo sono spuntati uno zainetto contenente numerose monete di piccolo taglio per un valore complessivo intorno ai cento euro, strumenti da scasso e una busta con poco più di tre grammi di eroina.

Inoltre, nel bagagliaio sono stati trovati un palanchino, nonché una cassa subwoofer e un mixer ritenuto di possibile provenienza furtiva. Le monete e l’altro materiale, ritenuti oggetti di furto, sono stati sequestrati in attesa di verificarne la provenienza e possibilmente identificarne i proprietari. Anche gli strumenti da scasso e lo stupefacente sono stati sequestrati. Uno dei tre individui si è assunto la responsabilità del possesso dello stupefacente, così che oltre agli illeciti di carattere penale è stato anche segnalato in Prefettura per la violazione amministrativa di uso personale di stupefacenti. Chi riconosce gli oggetti può rivolgersi agli uffici della Questura di Corso Garibaldi.