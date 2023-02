Controlli dei carabinieri sui minimarket in centro: multe e denunce per lavoro irregolare e condizioni igieniche carenti

Nel weekend appena trascorso, i carabinieri hanno controllato 4 esercizi commerciali con i militari specializzati del Nas e dell'Ispettorato del Lavoro di Forlì, che hanno attenzionato diverse attività commerciali del centro storico, ponendo l’accento sulle condizioni igieniche dei locali, nonché sul rispetto della normativa in materia di assunzione di dipendenti.

Nell'ambito dei controlli è stato denunciato il titolare di un esercizio commerciale – un minimarket - sito a Forlì, per impiego di lavoratori irregolari, in violazione alla normativa vigente in materia di immigrazione, elevando a suo carico 7.000 euro di sanzione amministrativa.

Inoltre i carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Bologna, hanno accertato gravi carenze igienico sanitarie a carico di un punto vendita del centro storico di Forlì, elevando a suo carico sanzioni amministrative per violazioni in materia di sicurezza alimentare, nonché in materia di rintracciabilità degli alimenti, per un totale di euro 2.500. Al titolare è costata anche una segnalazione all’ASL Romagna che disporrà la chiusura dei locali, in attesa del ripristino delle condizioni igienico sanitarie previste.