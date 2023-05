Controlli dei Vigili del Fuoco in via Lunga nei locali: analizzato il materiale deteriorato, nessun rischio biologico

I Vigili del Fuoco di Forlì sono intervenuti in via Lunga a Forlì per la messa in sicurezza di alcuni locali coinvolti dall'alluvione dei giorni scorsi. La squadra Nbcr, specializzata in interventi Biologici, tramite apposite strumentazioni e dispositivi di protezione quali tute ed autorespiratori, ha monitorato e valutato la qualità dell'aria dei locali interessati. Successivamente gli operatori hanno prelevato i materiali in fase di deterioramento escludendo così un potenziale rischio biologico.