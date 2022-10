Controlli della Guardia di Finanza: maxi sequestro in un negozio di articoli da cancelleria e casalinghi

La Guardia di Finanza di Forlì-Cesena, nell’ambito di distinte attività di servizio condotte lo scorso fine settimana sul territorio della provincia per contrastare la contraffazione, tutelare il made in Italy e garantire la sicurezza dei prodotti, ha sequestrato quasi 9 mila articoli recanti marchi contraffatti o posti in vendita in violazione delle norme previste dal codice del consumo e denunciato tre persone per i reati di commercio di prodotti con segni falsi e di ricettazione (due di esse sono state anche segnalate alle competenti Autorità amministrative per l’irrogazione delle previste sanzioni amministrative).

L’operazione - disposta dal Comando Provinciale forlivese - per contrastare la diffusione di prodotti non conformi agli standard di sicurezza e per impedire il commercio di articoli contraffatti o non genuini, è stata eseguita in diverse località della provincia con l’obiettivo di contribuire a garantire una protezione efficace dei consumatori e un mercato competitivo.

Nel dettaglio, i militari del Gruppo di Forlì hanno sequestrato, in un esercizio commerciale cittadino, oltre 8mila prodotti di cancelleria e casalinghi posti in vendita, spiegano dalle Fiamme Gialle, "in violazione del codice del consumo e della normativa a tutela della salubrità degli alimenti" e 32 mazzi di carte di un noto gioco da tavolo per la famiglia. Il titolare del negozio è stato denunciato alla locale Procura della Repubblica per i reati di commercio di prodotti con segni falsi e di ricettazione. Lo stesso è stato anche segnalato alla locale Camera di Commercio per l’applicazione delle previste sanzioni amministrative.

"Contrastare efficacemente la contraffazione vuol dire salvaguardare il tessuto produttivo italiano, particolarmente esposto agli effetti dannosi dell’industria del falso, creare le condizioni per rafforzare la competitività delle aziende italiane ed evitare perdite di gettito fiscale che si traducono in una diminuzione della crescita del Paese e in una riduzione dei servizi pubblici per i cittadini", spiegano dal comando di Piazza Dante.