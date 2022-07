Controlli della Polizia Locale: dall'inizio dell'anno 82 multe per chi beve alcolici su suolo pubblico e 16 per l'ubriachezza

"L’attività della Polizia Locale sta crescendo per intensità e interventi specifici, garantendo maggior sicurezza anche grazie alla nostra volontà di adottare il pugno di ferro contro le situazioni di degrado e nel contrasto ai reati di furto e spaccio”: Con queste parole il Vicesindaco di Forlì Daniele Mezzacapo introduce i numeri delle attività di controllo eseguite dagli agenti del Comando forlivese nelle ultime settimane.

“Il primo aspetto che mi preme sottolineare - continua Mezzacapo - è l’entrata in funzione della squadra cinofila che in questo periodo di avvio ha eseguito una decina di servizi, partendo dai luoghi rispetto ai quali sono giunte segnalazioni da parte dei cittadini: i parchi periferici, la zona ex Mangelli, le aree con iniziative serali nel centro storico. Complessivamente sono stati controllati oltre 200 giovani. Fortunatamente è stato segnalato un unico caso per detenzione di una modica quantità di sostanza stupefacente. A tale riguardo ritengo utile precisare che negli ultimi mesi sono stati registrati altri 13 casi di giovani segnalati per detenzione di modiche quantità di stupefacente. L’elevato numero di controlli e di attività della Polizia Locale, svolti in modo intenso e serrato, comincia a dare i suoi frutti sia nel rassicurare la comunità intera, sia nel dare risposte concrete ai cittadini che hanno avanzato segnalazioni”.

La squadra cinofila è parte integrante di un sistema di sicurezza che nelle giornate dei grandi eventi nel centro storico, come le serate del mercoledì, vede in azione altre 6 pattuglie impegnate nella prevenzione e in caso di necessità. Sul fronte degli interventi antidegrado, ad esempio, in applicazione di quanto previsto dal Regolamento di Polizia Urbana, sono stati elevati, negli ultimi mesi, 82 verbali per violazioni all’articolo 12 “Consumo di alcol in contenitori di vetro su suolo pubblico” mentre 16 sanzioni sono state per “ubriachezza molesta”. Diverse anche le contravvenzioni per violazione dell’art.43 del Regolamento di Polizia Urbana, cioè per rumori e schiamazzi, l’ultima delle quali nella serata del 13 luglio.

“Un altro aspetto che voglio rimarcare - aggiunge il Vicesindaco Mezzacapo - è rappresentato dall’aumentata attività di pattugliamento diurna e serale in centro e nei quartieri. Ho fortemente voluto questo incremento nell’ambito di un indirizzo a cui tengo tantissimo che vuole azzerare ogni forma di tolleranza nei confronti del degrado, dello spaccio di stupefacenti e del contrasto ai furti in abitazione. Ho recepito le numerose istanze giunte da parte dei cittadini e dei Quartieri e ringrazio il Vicecomandante Andrea Gualtieri e tutte le donne e gli uomini della Polizia Locale perché assicurando il massimo impegno in questa azione di controllo e prossimità. Stiamo dando risposte concrete e continueremo su questa strada che sta dimostrando efficacia e garantendo sicurezza”.