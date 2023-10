Controlli della Polizia Stradale: tre 'alticci' al volante, 73 multe per eccesso di velocità e oltre 500 punti persi

Sono oltre 100 le pattuglie della Polizia Stradale impegnate nella settimana in controlli finalizzati a prevenire incidenti e contrastare condotte di guida pericolose lungo le autostrade e le principali strade della provincia. Gli agenti hanno soccorso oltre 30 automobilisti in difficoltà, sottoponendone più di 400 a controlli con precursori ed alcoltest: per 3 di loro, sorpresi a guidare dopo aver alzato il gomito, è scattata la luce rossa dell’apparecchiatura e la loro patente è stata ritirata. In tutta la provincia sono state contestate complessivamente 348 infrazioni, di cui 73 per eccesso di velocità e 15 per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza; più di 500 i punti decurtati.