Positiva al covid, ma a spasso fuori casa: persona individuata e denunciata. E c'è ancora chi non usa la mascherina

C'è anche una denuncia tra i provvedimenti eseguiti dalle forze dell'ordine nell'ambito dei controlli anti-covid svolti nella provincia di Forlì-Cesena nella settimana dal 31 gennaio al 6 febbraio. E' stata infatti denunciata una persona per inosservanza del divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone in quarantena perché risultate positive al virus. In questo caso è stato applicato l'articolo 2, comma 3, del decreto legge numero 33 del 2020.

Proseguono a ritmo quotidiano le verifiche sul green pass, che vedono impegnate – sull’intero territorio provinciale - tutte le forze di polizia, comprese le specialità (Forestale, Stradale, Ferroviaria per citarne alcune), con il coinvolgimento delle Polizie Locali. Sono state controllate 2.661 persone, con 13 sanzioni, due per il mancato utilizzo della mascherina ed undici per il mancato utilizzo del passaporto vaccinale.

Allo stesso tempo sono stati ispezionati anche 494 esercizi dove sono state elevate otto multe per inosservanza dell'articolo 9-bis del decreto legge 52 del 2021, con il mancato controllo del possesso della certificazione verde di clienti o dipendenti.

