Vendevano materiale elettrico "potenzialmente pericoloso": maxi sequestro della Guardia di Finanza

Proseguono i controlli della Guardia di Finanza del comando provinciale di Forlì-Cesena per contrastare i fenomeni d’illegalità economico-finanziaria. In particolare, a Galeata i militari del Gruppo di Forlì hanno provveduto al sequestro di circa 10mila articoli, per lo più materiale elettrico secondo quanto appurato dagli investigatori non conforme alla normativa vigente in quanto privo della marcatura CE e, dunque, potenzialmente pericoloso. L'obiettivo delle attività della Guardia di Finanza, spiegano dal comando di Piazza Dante, è "la repressione dei traffici illeciti di natura economica e finanziaria, contrastare la diffusione di prodotti non conformi agli standard di sicurezza e impedire il commercio di articoli contraffatti o non genuini".

I controlli svolti dalla Guardia di Finanza per combattere la contraffazione ("vero e proprio moltiplicatore di illegalità", viene rimarcato) "mirano ad impedire che siano alimentati i circuiti sommersi del lavoro nero, dell’evasione fiscale, del riciclaggio, della criminalità organizzata - viene illustrato -. Del pari, contrastare la diffusione di prodotti non conformi rispetto agli standard di sicurezza contribuisce a garantire una protezione efficace dei consumatori e un mercato competitivo ove gli operatori economici onesti possano beneficiare di condizioni eque di concorrenza".