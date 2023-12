Operazione "Natale Sicuro": sotto sequestro finiscono oltre cinquemila articoli natalizi

Oltre cinquemila articoli natalizi sequestrati. E' il bilancio di un'attività di controllo svolta dalla Guardia di Finanza di Forlì in un negozio gestito da stranieri. Nel punto vendita i militari hanno sequestrato anche numerosi prodotti per la telefonia recanti il logo di una nota marca risultati essere contraffatti ed una quarantina di profumi contenenti una sostanza, utilizzata come componente odorosa, la cui commercializzazione è vietata per la possibile tossicità.

Questa è una delle tante attività svolte dalla Guardia di Finanza, che ha intensificato i controlli su tutto il territorio provinciale in occasione delle festività. In questa prima parte di dicembre sono state oltre 90 le pattuglie messe in campo dalle Fiamme Gialle, che hanno eseguito numerosi interventi, sia in uniforme che attraverso servizi in borghese, anche sulla base delle indicazioni del Prefetto di Forlì-Cesena volte al mantenimento di elevati livelli di sicurezza.

Scopo dell’intensificazione operativa, spiegano dal comando di Piazza Dante, "è quello di contrastare tutte le manifestazioni di illegalità in grado di turbare il libero svolgimento delle attività d’impresa sane e garantire, contemporaneamente, tranquillità ai cittadini nel tradizionale periodo di shopping natalizio e di festa".

I controlli in provincia

In tal senso, in questi primi giorni del mese sono stati effettuati 60 interventi nell’ambito di specifiche attività di pattugliamento economico-finanziario del territorio, nel cui ambito sono stati eseguiti, tra gli altri, molteplici controlli sul trasporto delle merci e in materia di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati e dei corrispettivi, 4 dei quali conclusi con la constatazione di irregolarità.

Sono stati inoltre completati in provincia cinque interventi che hanno portato al sequestro di oltre 12mila prodotti - tra i quali articoli natalizi, giocattoli, oggetti di cartoleria e bigiotteria, nonché materiale elettrico - risultati contraffatti o non conformi alla normativa vigente in quanto privi dell’obbligatoria indicazione merceologica e sull’origine o dell’eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all’uomo e all’ambiente.

Le Fiamme Gialle hanno ritirato dal mercato i prodotti in quanto "potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori". Sono tre le persone denunciate per la non conformità degli articoli commercializzati (uno di essi anche in relazione al commercio di prodotti con segni falsi). "Si tratta, complessivamente, di interventi che mirano ad assicurare alla collettività tutta, nonché agli onesti imprenditori, operatori economici e lavoratori un periodo di serenità nel pieno rispetto della legalità economico-finanziaria e che proseguiranno ulteriormente nelle prossime settimane", concludono da Piazza Dante.