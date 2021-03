Rifiuta di indossare la mascherina e inveisce contro i poliziotti: madre denunciata

Una ultraquarantenne residente a Forlì è stata denunciata con le accuse di "resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale" e "rifiuto di indicazioni sulle proprie generalità", oltre che essere sanzionata per la violazione della normativa diretta a contrastare la pandemia da Covid-19. L’episodio è avvenuto qualche giorno fa nella zona del viale della Libertà, quando una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato, dedicata ai controlli scolastici e al rispetto della normativa Covid-19, ha notato la donna che non indossava la mascherina insieme ai figli minori appena usciti da scuola mentre stava dirigendosi verso casa.

Gli agenti l’hanno avvicinata e redarguita, ma lei per tutta risposta ha indirizzato nei loro confronti alcuni epiteti. Inoltre alla richiesta di fornire le proprie generalità si è rifiutata di rispondere. Gli agenti hanno quindi atteso che la stessa rientrasse a casa, senza procedere sul posto e nell’immediato, per risparmiare ai minori l’esposizione pubblica. La donna ha continuato a inveire contro il personale in divisa anche quando quest'ultimi si sono presentati a casa, ostacolando l'attività di polizia giudiziaria in atto. Per questo motivo è stata denunciata a piede libero con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale, sommandosi a quella di oltraggio e rifiuto delle generalità già accertati poco prima.

Contestualmente le è stato consegnato il verbale relativo all’accertamento della violazione amministrativa relativa alla mancanza della mascherina, dell’importo di 400 euro. È poi emerso che la donna era stata protagonista anche qualche giorno prima di un alterco con altre persone che l’avevano richiamata in merito al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, e che in seguito uno dei suoi interlocutori era stato minacciato dal figlio 21enne che il giorno dopo l’aveva avvicinato per intimargli di non avvicinarsi più alla madre. Anche questo episodio è stato denunciato alla Procura della Repubblica ed il giovane indagato per il reato di minacce.