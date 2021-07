Movida del Mercoledì in centro: ordinanza anti-alcol, 8 multe in poche ore

Tantissimi forlivesi, con una massiccia presenza di giovani, hanno animato il centro storico di Forlì per l'appuntamento con "I mercoledì del cuore". Nutrita anche la presenza di agenti della Polizia Locale dell'Unione della Romagna Forlivese (7 pattuglie) e di Polizia di Stato e Carabinieri. L'organizzazione degli appuntamenti dell'estate in centro ha messo a disposizione della serata anche una ventina di steward, che hanno coadiuvato l'attività degli agenti.

Sono stati presidiati corsi, piazze e luoghi del centro storico dalle prime ore della sera fino al termine degli eventi. La Polizia Locale, che ha operato anche con agenti in borghese, ha contravvenzionato 4 esercizi commerciali: due per vendita di alcol a minorenni, uno per somministrazione oltre l'orario consentito ed uno per occupazione di suolo pubblico non autorizzato. Sono invece sei le contravvenzioni al regolamento comunale per consumo di bevande alcoliche con utilizzo di bottiglie o lattine.