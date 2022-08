Controlli sull'eccesso di velocità: 61 multe. Stangata per un automobilista che andava ai 147 all'ora in tangenziale

Non si interrompono per Ferragosto i controlli della Polizia Locale di Forlì per prevenire e reprimere le violazioni al codice della strada, in particolare contro l'eccessiva velocità. Il comando rende noto il programma delle prossime attività. Le pattuglie saranno presenti sulle seguenti arterie stradali per i controlli delle velocità nelle giornate del 16 agosto in via del Partigiano, il 18 agosto in via Brandi a Carpena, il 19 agosto su via Ravegnana e il 20 su via Cervese.

La scorsa settimana i controlli hanno portato a 61 accertamenti per il superamento dei limiti di velocità. Particolare rilievo assume l’accertamento effettuato sulla tangenziale a carico di un automobilista che circolava a 147 Km/h in un tratto in cui vige il limite di 90 Km/h. A carico di questo oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria è stato effettuato il ritiro della patente di guida ai fini della sospensione.Infine continueranno i controlli anche in orario notturno nel weekend di ferragosto sulle principali arterie stradali interessate dall'aumento dei flussi di traffico. In detti servizi, oltre ai controlli delle velocità, verrà posto particolare riguardo anche alle verifiche per la guida in stato di ebbrezza e alle condotte di guida irregolari in genere.