La carne veniva esposta su erba sintetica da calcetto: scarsa igiene, seimila euro di multa e due negozi chiusi

Seimila euro di multa e due attività commerciali multietnici chiusi. E' il bilancio dell’attività svolta dai Carabinieri della Compagnia di Forlì, che hanno operato al fianco dei colleghi del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Bologna e del Nucleo Ispettorato del Lavoro. Gli accertamenti, eseguiti lo scorso fine settimana, hanno messo in risalto irregolarità ed inadempienze, sia dal punto di vista igienico che da quello amministrativo. Secondo quanto accertato dagli uomini dell'Arma in un'attività, la carne esposta in vendita nel banco frigo è stata collocata su un tappeto verde dello stesso tipo usato per allestire i campi sintetici da calcetto.

I fornelli per la cottura dei preparati da vendere ed usati poco prima, sono stati agiati per terra, vicino a scarpe ed indumenti vari. Nel secondo esercizio, oltre a carenze igienico sanitarie riscontrati dal Nas, i militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro, hanno accertato l’assenza del documento di valutazione dei rischi, obbligatorio per legge, a garanzia della sicurezza dei lavoratori. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane, fanno sapere dal comando di Corso Mazzini, "perché la sicurezza alimentare e dei lavoratori, è uno dei tanti obiettivi che l’Arma vorrà perseguire in provincia". I controlli rientrano nell’ambito di un più ampio progetto di tutela della sicurezza alimentare e dei lavoratori.