Controlli nei locali della movida, in totale 2 denunce e 13 giovani segnalati per droga

L’attenzione del Comando Compagnia Carabinieri di Forlì rimane alta e costante sul territorio con controlli al fine di assicurare che tutti rispettino scrupolosamente le prescrizioni imposte dalle normative vigenti. Diversi i posti di controllo sono stati effettuati sulle strade principali di Forlì e nel centro storico, proprio per verificare il rispetto delle regole imposte dai decreti che impongono le misure di prevenzione contro il Coronavirus, in particolare nei locali noti della movida per evitare assembramenti nel rispetto delle distanze previste. I controlli però hanno riguardato anche il rispetto delle altre normative, per esempio quella sulla droga. Infatti i controlli hanno portato i militari della stazione di Carabinieri di Forlì a due denunce a piede libero per violazione all’Art. 73 DPR 309/90 poiché trovati in possesso di vari tipi di sostanza stupefacente e a segnalare alla Prefettura 13 persone quali assuntori di droghe.

