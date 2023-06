Controlli nel primo 'Mercoledì' in centro: anche una multa per vendita di alcol a minori

Nel corso del primo 'Mercoledì' in centro il personale della Polizia Locale ha rilevato alcune gravi violazioni del nuovo “Regolamento di Polizia Urbana e civile convivenza” del Comune di Forlì. "Sono state accertate tre violazioni per mancato rispetto della normativa sulla vendita e il consumo di alcol e bevande in bottiglie di vetro nei luoghi pubblici, una violazione per sforamento dei limiti musicali in attività all’aperto e 1 violazione per la somministrazione di bevande alcoliche a minori - spiega il vicesindaco con delega alla Sicurezza, Daniele Mezzacapo -. Tutto questo fa parte di un’azione articolata di monitoraggio del centro storico e tutela del decoro urbano che continueremo a portare avanti in collaborazione con le altre forze dell’ordine. Episodi come quello dell’accetta non solo non devono ripetersi, ma vanno prevenuti con ogni strumento a nostra disposizione".