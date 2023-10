Controlli nelle palestre, i Carabinieri scoprono un ambulatorio medico non autorizzato: scattano le denunce

Ha interessato anche Forlì un servizio coordinato di controllo, disposto nella seconda metà di settembre dal Gruppo Carabinieri per la Tutela della Salute di Roma, presso centri e associazioni sportive, palestre, piscine e ambulatori al fine di garantire il rispetto della normativa vigente in merito al rilascio di certificati medici per lo svolgimento di attività sportiva. A Forlì i Carabinieri del Nas di Bologna hanno denunciato in stato di libertà 2 persone: si tratta del legale responsabile di una palestra con l'accusa di aver attivato al suo interno un ambulatorio - in assenza delle previste comunicazioni alle competenti Autorità Sanitarie e Amministrative - e un medico, per aver utilizzato il locale in questione per effettuare visite di idoneità medico sportiva.

L'attività di controllo in Italia

Nel corso delle numerose ispezioni, finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza degli atleti e degli sportivi in generale, è stato verificato il possesso e la regolarità dei certificati di idoneità degli iscritti e frequentatori degli impianti sportivi, accertando: l'adeguatezza generale delle strutture e l'eventuale presenza di locali adibiti a studio medico in assenza delle previste comunicazioni alle Autorità competenti; la presenza, regolare manutenzione e revisione del 'Dae' (Defibrillatore Automatico Esterno); l'adozione di misure protettive e preventive connesse ai rischi per la presenza del batterio della legionella.

Le ispezioni hanno interessato complessivamente 413 centri sportivi, accertando violazioni presso 118 di essi (pari al 28% degli obiettivi ispezionati), 7 dei quali sono risultati oggetto di provvedimento di immediata sospensione delle attività, emessi dalle competenti Autorità Sanitarie e Amministrative a causa delle gravi irregolarità riscontrate, quali l'assenza del defibrillatore salvavita obbligatorio nello svolgimento di attività sportiva; l'aver attivato all'interno di palestre ambulatori in assenza delle previste autorizzazioni; il rilascio di certificazione medica per l'idoneità all'attività sportiva non agonistica, da parte di medici prescrittori non autorizzati.

In altri 7 casi i militari operanti, per le non conformità rilevate, hanno avanzato analoga richiesta di sospensione, tuttora in corso di valutazione. Complessivamente 81 le persone segnalate alle Autorità Amministrative, 9 quelle deferite in stato di libertà alle competenti Autorità Giudiziarie e 118 le violazioni contestate, tra penali e amministrative, per un ammontare di 176mila euro. Proseguiranno le verifiche dei Carabinieri dei Nas al fine di tutelare la sicurezza e l'integrità degli atleti e degli sportivi in generale, e contrastare condotte illecite in materia di certificazione medica sportiva e negligenze nell'uso dei defibrillatori salvavita (fonte Dire).