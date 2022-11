La Polizia setaccia il territorio: un passeggero sbarcato da Tirana respinto alla frontiera

Proseguono i servizi di controllo del territorio della Polizia di Stato, con la partecipazione giovedì di otto pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura, due del Reparto Prevenzione Crimine di Bologna e una della Sezione Polizia Stradale di Forlì. L’attività, svolta nell’ambito delle direttive del questore Lucio Aprile, ha visto il personale in divisa impegnato nelle zone maggiormente sensibili in relazione a segnalazioni di degrado urbano e spaccio di stupefacenti, tra queste particolare attenzione è stata rivolta ai parchi cittadini e alle zone del centro città e stazione ferroviaria.

Intensa attività anche all’aeroporto Luigi Ridolfi, con l’identificazione e il controllo di 159 passeggeri che hanno impegnato la tratta con l’Albania: e qui i poliziotti hanno respinto alla frontiera di un cittadino albanese proveniente da Tirana, che non aveva i requisiti per fare ingresso sul suolo nazionale e quindi è stato reimbarcato al fine di evitare che la mancanza di mezzi di sostentamento e di luogo di dimora temporanea in Italia accertati dagli agenti addetti ai controlli di frontiera si trasformasse nel ricorso a espedienti illegali come ad esempio il compimento di reati di carattere predatorio.

Sono invece 54 i veicoli controllati e le 101 persone identificate nel corso dei pattugliamenti in strada. Durante queste attività è stato denunciato in stato di libertà uno straniero residente a Ravenna che ha rifiutato di fornire le generalità e che una volta accompagnato in Questura per l’identificazione si è scoperto essere irregolare sul territorio nazionale. Infine, nell’ambito dei controlli effettuati nei confronti delle persone sottoposte a restrizione della libertà nel proprio domicilio è stato denunciato per evasione un 22enne residente in città, trovato all’esterno del suo appartamento in violazione delle disposizioni impartite dal provvedimento di detenzione domiciliare. Sequestrata anche una modesta quantità di droga che ha comportato la segnalazione in Prefettura di una persona quale assuntore di stupefacenti, e ritirata una patente di guida.