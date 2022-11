Ragazzine si sfidano nei pressi della stazione: lite con aggressione sedata dalla Polizia

Lotta al degrado e allo spaccio di droga, attività di prevenzione contro i furti, ma anche il soccorso di un'anziana caduta in casa. Sono numerose le attività svolte mercoledì dalla Polizia di Stato in una giornata di controlli che visto l'impiego anche di sette pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale e due del Reparto Prevenzione Crimine di Bologna. L’attività, svolta nell’ambito elle direttive del questore Lucio Aprile, ha visto il controllo delle zone maggiormente sensibili in relazione a segnalazioni di degrado urbano e spaccio di stupefacenti, tra queste particolare attenzione è stata rivolta ai parchi cittadini e alle zone del centro città e stazione ferroviaria.

Sono stati controllati 55 veicoli, identificate 120 persone e svolti dieci interventi di iniziativa o a richiesta sulla linea telefonica d’emergenza 112. Durante i controlli gli agenti hanno rintracciato un cittadino straniero sul quale pendeva un provvedimento da notificare in merito ad un processo penale pendente per un furto consumato in Sicilia. Una persona invece è stata denunciata per "furto aggravato" commesso all’interno di un esercizio commerciale. Sono state dieci le persone controllate in quanto destinatarie di provvedimenti limitativi della libertà personale da scontare nel proprio domicilio, senza riscontrare alcuna violazione.

E' stata inoltre soccorsa una anziana caduta in casa che non riusciva a rialzarsi: presso il suo domicilio oltre alla Polizia sono intervenuti il 118 e i Vigili del Fuoco per l’apertura della porta. Un intervento ha infine riguardato una lite tra ragazze minorenni con aggressione fisica avvenuta nei pressi della stazione ferroviaria causata da motivi in corso di approfondimento.