Droga fuori il locale e frequentazioni sospette: la Polizia chiude per cinque giorni un bar

Pochi giorni fa erano stati rinvenuti nei pressi dell'attività, in un’area esterna, hashish e cocaina. Per questo motivo il questore di Forlì-Cesena, Lucio Aprile, ha disposto la chiusura per 5 giorni del bar “La Vecchia Stazione” in via Monte Santo, ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Attraverso un'informativa, la questura spiega che "la zona della vecchia stazione di Forlì, non distante dal centro cittadino, è da tempo oggetto dell’attenzione della Polizia di Stato, più volte chiamata a intervenire per attività di spaccio di sostanze stupefacenti e perché abituale ritrovo di soggetti già noti alle forze dell'ordine".

L'ultimo controllo, svolto dalla Polizia di Stato insieme alla Polizia Locale, risale a giovedì scorso: nascosti tra i cespugli dell’aiuola e i tavolini del bar, in un’area esterna, ma di pertinenza dell’esercizio pubblico, sono stati rinvenuti circa settanta grammi di hashish, un grammo di cocaina, due bilancini di precisione, due accendini a gas e due taglierini. "Il rinvenimento di diverse sostanze stupefacenti e di strumenti necessari alla pesatura e al confezionamento della droga testimoniano dell’esistenza di un’attività illecita nelle pertinenze del bar, così come la frequentazione del locale da parte di persone con precedenti di polizia, documentata in più circostanze", spiegano dalla questura. Da qui la decisione del questore di sospendere per cinque giorni l'attività dell'esercizio.