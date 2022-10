Autovelox, continuano i controlli della Polizia Locale: la mappa delle postazioni

Proseguono i controlli della Polizia Locale di Forlì con i dispositivi autovelox e trucam. Nella scorsa settimana sono state rilevate 20 infrazioni per il superamento dei limiti di velocità. E nella prossima settimana, dal 17 al 22 ottobre, il comando ha disposto una nuova attività di controlli. Lunedì saranno svolti in viale Bologna, martedì in via Tredici Novembre, mercoledì in via Zampeschi, giovedì in via Ravegnana e via Trentola e venerdì in via Del Bosco.