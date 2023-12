Controlli a raffica della Polizia Locale sulle strade provinciali: 7 patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza

Nell'ambito di un servizio straordinario di controlli di polizia stradale disposto dal Questore di Forlì- Cesena nell'imminenza delle festività natalizie, nel corso della serata di ieri, le Polizie Locali della provincia hanno effettuato un servizio potenziato sulle principali arterie stradali finalizzato al rispetto delle norme del Codice della Strada e, in particolare, al contrasto dell'abuso di alcool e di sostanze stupefacenti alla guida dei veicoli.

12 pattuglie della Polizia Locale di Forlì - Cesena - Cesenatico - Gatteo - Unione Rubicone e Mare e di San Mauro Pascoli, coordinate dalla Centrale Operativa della Polizia Locale di Forlì, hanno operato congiuntamente mettendo in campo una rete di controlli supportati anche dalle strumentazioni per il rilievo di alterazioni da alcool e da sostanze stupefacenti. I risultati sono stati significativi: 16 posti di controllo, 249 veicoli fermati e controllati, 18 verbali per violazioni al Codice della Strada, 7 patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza, 12 prove al test anti droga (tutte con esito negativo).

Per quanto riguarda il comune di Forlì, la Polizia Locale disporrà un proseguimento dei controlli durante tutte le festività, in particolare nelle principali strade dirette alle località turistiche marittime e montane perseguendo l'obiettivo di potenziare la presenza di pattuglie sul territorio per una maggiore sicurezza per tutti.