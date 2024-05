Aggressioni e degrado vicino alla stazione, si potenziano i controlli: la Polizia Locale schiera anche i cani antidroga

La Polizia Locale di Forlì intensifica i controlli nei pressi della stazione ferroviaria, dove recentemente si sono verificati episodi di aggressione, ma segnalate anche situazione di degrado e microcriminalità attraverso esposti da parte dei residenti, delle attività commerciali e delle organizzazioni sindacali del trasporto pubblico. Martedì il personale in divisa ha schierato sette pattuglie e due unità cinofile: sono state identificate 18 persone, da cui sono emerse alcune sanzioni amministrative per detenzione di sostanze stupefacenti, oltre alla valutazione di alcune posizioni per l'eventuale deferimento all'autorità giudiziaria. L'area della stazione e di Piazzale Martiri d'Ungheria, oggetto dei controlli, già da tempo monitorata per attività di indagine sia dalla Polizia Locale che dalle forze dell'ordine, per alcune settimane sarà oggetto di un controllo più massiccio attraverso un presidio fisso pomeridiano dell'Unità Mobile del Corpo.