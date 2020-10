"Mi hanno rubato la bici" e si presenta in Questura. In realtà era stata 'recuperata' proprio dalla Polizia

Si è presentato in Questura per segnalare il furto della propria bicicletta elettrica, e con stupore se l’è ritrovata nel cortile della centrale di Polizia. E' quanto accaduto ad un romeno di 48 anni. La bicicletta elettrica non era stata rubata, ma erano stati gli agenti che la notte prima l’avevano recuperata in piazza Saffi, trovandola aperta ed accesa, senza che vi fosse nessuno nei dintorni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Essendo orario notturno, gli agenti hanno pensato fosse rubata, o comunque potesse essere potenziale obiettivo di qualche ladro, e l’avevano recuperata. L’ignaro cittadino straniero aveva invece pensato ad un furto e si era rivolto alla Questura per la denuncia. In questa circostanza gli è stata restituita.